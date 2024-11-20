閔熙珍宣布辭職！Hanni@NewJeans職場欺凌未獲受理

韓國人氣女團NewJeans的越澳雙籍成員Hanni就於公司內被其他組合的經理人欺凌出席在國會舉行的國政監查會，不過首爾勞動部今日（20日）以Hanni並非有指定工作地點和時間的員工為由，很難將事件視為職場欺凌，大批粉絲表示不滿，批評勞動法有漏洞。

而有「NewJeans之母」之稱、ADOR事務所前代表理事的閔熙珍今年因為被爆企圖帶NewJeans離開母公司HYBE而被革職，並獲委任為社內理事，NewJeans多次要求HYBE讓閔熙珍復職未果，而閔熙珍今日宣布正式離開ADOR，她透過聲明宣布已解除與HYBE的股東合約，並會就HYBE違反股東合約採取法律行動，她又指在過去7個月因為HYBE嚴重違反股東合約而摧毀了ADOR，她已花光所有努力去挽救，形容就似身在地獄中。她最後又不忘多謝NewJeans粉絲逾半年來的支持，預告會開始新的K-pop之旅，希望大家多多關注，而外界都關注NewJeans會否一起離開ADOR。

此外，Hanni今午以短髮造型在日本東京出席美妝品牌活動，問到她覺得最閃耀的瞬間是甚麼時候？她說：「和成員們在全世界的粉絲面前表演是我閃耀的瞬間。」而泰國女星Davika Hoorne亦有出席活動。