連詩雅專登早起教愛女叫媽媽　自認恨追B：生兩個係唔夠

歌手連詩雅（Shiga）在北角為HOY TV節目《見招拆招風水局之佈局》擔任嘉賓。Shiga原來已經與無綫約滿，故能夠亮相其他平台，講到可希望與老公陳家樂一起拍攝電影？她笑說：「唔抗拒同佢工作上合作，但係試過拍劇感覺有啲怪，因為做一對又怪，唔做一對亦都怪。」雖然已做媽媽，但她指老公也不會阻止拍攝親熱戲，到時他不看就可以了。

Shiga指屋企現在有了囡囡新成員，將來也可能考慮要搬屋，講到可會趁機找師傅搵間風水屋？她說：「我依家間屋已經有搵師傅睇，師傅話我哋間屋旺丁，估唔到咁快就有BB，都有問師傅我幾時發達，大紅大紫，佢話我子女宮好啱生仔，最好生多幾個。」可會生多幾個？她說：「最少兩個，都有諗過更多，自己好鍾意小朋友，同埋未去到搵學校嗰啲辛苦階段，依家見到個女咁得意，覺得兩個係唔夠。依家每朝都要早起身過老公，訓練個女叫媽媽，但係個媽字係比較難發音，所以應該會叫爸爸先。」

講到好友黃翠如公布喜訊，Shiga戥對方開心，也欣喜因為拍片攝一套劇集，多了兩個閨蜜、兩個姐姐，見證住她拍拖、結婚到生仔。她又指有與翠如分享安胎心得，問到可知道翠如曾經歷小產之痛？她說：「都知道，但係冇特別問，每個人遇到唔開心，都需要時間沉澱，同埋空間。」