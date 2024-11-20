陳家樂現身荷里活廣場　與日本超人氣角色P助迎聖誕

藝人陳家樂今日（20日）現身荷里活廣場聯成日本超人氣角色P助與粉紅兔兔的聖誕主題粉紅遊樂園。

新手爸爸家樂一提到家中愛女即展露笑容，指自己在家中會幫手換片和沖涼，但未成功試過餵奶：「因為佢飲奶嘅時候會周圍郁好掙扎，我又唔熟手，所以每次喂咗5分鐘佢就唔得啦，開始郁。」問到成為爸爸後心態上可有轉變？他就言不覺得自己有改變：「因為我本身就是一個比較黐家嘅人，唯一嘅改變可能是我比較容易開心咗，我會容易咗代入小朋友嘅角度睇嘢，因為小朋友開心其實好簡單，令我學到原來做人只需要簡簡單單就得，反而諗太多只會令自己情緒低落。」

喜歡打機的他在閒暇時依然會打電動，但他現在多了一分考慮，就是想要把遊戲機收起放房間裏，認識小朋友容易比電視螢光幕的顏色吸引到，令他們長會時間盯着螢光幕，因此為了小朋友的眼睛健康着想，要收起它。他又言在照顧孩子上，與太太亦甚少有分歧：「因為我哋時間分配上好好，會有屬於自己嘅me time，當太太要休息就由我去照顧。」提到一家三口第一次過聖誕，他就指會帶女兒周圍走，感受聖誕氣氛。

講到好友黃翠如宣布懷孕喜訊，家樂表示恭喜對方，又言好替黃翠如和蕭正楠夫婦高興：「因為我見到條片，阿蕭知道翠如有咗之後喊，同我自己有少少唔同，因為我知道我太太有咗嗰一刻係呆咗，之後先慢慢有情緒。」又指之前完全不知道原來翠如有過小產，認為今次再次懷孕是上天給他們夫妻的聖誕禮物。問到家樂可會再追一個孩子？他就表示還在思考中：「未生嘅時候就想生好多個，但當生咗之後就發現原來好多嘢諗，所以我仲未知，等我享受吓呢個BB先。」

至於太太連詩雅正在逐步復工，問到二人可會夫妻檔拍劇？他就怕因為二人現實關係太親密，令觀眾未能投入到角色上，所以認為如果不是飾演同一條故事線會比較好。另外提到近日被「追星怪」突襲Selfie，頻頻流出藝人「炒車相」，對此家樂指出道以來都有不少這些情況，表示當日環境是比較戶外公開的，所以都已經預計到會有人找他拍照，亦不介意自己的醜照流出，但如果平時不在活動上，在私人時間行街，會希望粉絲可以先詢問他的意見，得到同意後再拍照。