衛詩雅新片報捷叫老闆送樓　陳凱琳未有計劃自組公司

衛詩雅(Michelle)和陳凱琳出席美容頒獎禮，Michelle自認是美容達人，因為未婚夫是醫學美容醫生，對她的皮膚檢視有好高標準，要求好嚴謹，笑言：「同佢深情對話，佢就研究我有冇多條紋。」感到壓力。但她自認皮膚好好，肌膚水潤，可能主演的電影《破.地獄》票房大收有關，近來心情特別好真開心。她拍攝電影時都是完全冇化妝上陣，導演卻誤會她偷雞化了妝。「導演要求唔化妝，見到我好唔滿意以為我化咗淡妝，仲鬧化妝師，化妝師用紙巾抹我塊臉真係冇顏色，導演先信。」皮膚太好，甚至要刻意為她加黑眼圈。

《破.地獄》票房衝破了6,500萬，她謝票超過100場，今日活動後再繼續謝票，預計會做8場謝票。Michelle表示最開心是每晚在社交平台都收到很多網民留言分享生死的經歷，感覺幫助他們尋找了感情出口，每次看到留言都觸動到眼濕濕。成為千萬票房女星，出活動加酬勞？她笑言並冇加價，有指老闆送樓給導演，問她是否也想收樓？Michelle講笑叫好，表示已收到老闆送贈鑽石頸鏈做結婚禮物，可以繼續有戲拍就最開心了。

陳凱琳（Grace)近年成為網紅，工作穩定十分感恩，她表示近日發掘拍攝創意片的興趣，朋友大讚她拍得好有心機，剛剛便拍了一條一人分飾4角色的片，老公鄭嘉穎也讚創意新穎。有想過幫老公拍，「佢都鍾意睇我啲片，會畀吓意見，我同佢講好多觀眾都想睇佢。」之前她跟龔嘉欣一同拍片反應不俗，她表示也想即場請Michelle一同拍，更已想好主題，希望與更多不同的朋友互動，拍攝更多富趣味性的短片。

問可有意自創公司做製作？Grace表示現在她只是一個人與一攝影合拍，所有事都要一腳踢，暫未有開公司計劃。她和老公經常曝光，但盡量避免讓小朋友入鏡，希望小朋友人生由自己決定。近日岑麗香復出拍劇，也戥香香開心，自言未考慮拍劇，因大仔剛入小一，細仔明年才兩歲，想待小朋友長大一點先，表示：「希望到時仲有人想睇我做戲。」