走入11月下旬，好快就踏入節慶月，不少品牌爭相推出節日主題餐飲菜單和美食，以及經典的月曆，好似今日介紹的兩款「滋味」月曆，一款是倒數日曆，一款是實用趣味兼備的座枱月曆，日月美味相伴。

倒數日曆

世界奢華茶葉品牌趁聖誕節將至，以歐洲聖誕傳統將聖誕節後第十二日的主顯節、亦被視為聖誕季的最後一夜為靈感，於即日起推出「第十二夜」聖誕日曆，飾上精緻的節日插畫配上細膩工藝，內有12款珍藏聖誕茗茶，每一款茶品都富含獨特的風味故事，從馥郁柔滑的甜香到充滿冬日氣息的辛香料，讓香氣每天都陪伴左右。此外，品牌推出聖誕茗茶系列，包括聖誕歡樂紅茶迷你茶罐和聖誕節慶茶，前者散發香料與絲絨朱古力交織的氣息，後者則以醇厚南非紅茶為基底融入聖誕香料與柑橘果香而成，更設有禮盒或精緻魚子醬錫罐包裝之選。喜歡馬卡龍作茶點的，可揀選聖誕節慶茶馬卡龍禮盒，設有6、12及24件裝，以聖誕漿果紅色搭配金箔設計的外形，配上聖誕節慶茶注入的栗子及酸甜的血橙內餡，層次豐富。

新年月曆

除了聖誕有倒數月曆，新一年亦怎少得一個「滋味」月曆呢？有飲食集團首次推出2025年限定版枱曆「區區吃到飽」，將集團旗下的日式火鍋、日式燒肉以及台式火鍋3大品牌的分店位置與港鐵車站相結合，並加入品牌吉祥物設計而成，實用與趣味性兼備。此外，月曆融入了「食字」元素，將香港地區名稱與日常生活情景來個有趣融合，可以說是別具本土情懷的另類「香港手信」。於指定品牌消費滿指定金額即可免費獲得限定版枱曆一本，每本內附總值3千港元的餐飲優惠券，於新一年細嘗好滋味！