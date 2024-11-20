楊千嬅爆仔仔遺傳音樂天分　夾Band做主音

歌手楊千嬅今日（20日）到樂富出席公開活動，分享與12歲兒子Torres的相處點滴。她笑指現時好少回港出席公開活動，最重要是多陪着子女，傾聽和跟他們聊天：「我哋乜都傾，我會問佢有冇識到朋友，叫佢可以約啲朋友返屋企食飯。」

千嬅指兒子已經開始步入青春期，有自己的圈子和行程，雖然自己間中都會參與兒子學校的活動，但會被打發離開：「不過我OK，我尊重佢，因為當年我細個我都係咁（唔會有啲傷心？）我又冇，可能我水瓶座，愛自由。」又言因為這種相處模式，令她和兒子能成為好朋友。千嬅大爆兒子遺傳了她和老公的音樂天分，喜歡音樂，又會同一班同學夾Band，還是負責主音任位置：「不過佢最近有啲壓力，佢開始變聲（阿囝有冇偶像？）唔知，但肯定唔係我。」不過兒子有表示喜歡她的《姊妹》。

千嬅透露最近去了睇電影《破·地獄》，大讚自己好叻：「冇用晒成包紙巾，只用咗七張。」至於工作方面，她透露相隔9年，將會再出碟慶祝入行30周年：「因為都想回饋畀啲粉絲，大家咁開心就做啲紀念品出嚟。」又指明年都會多留港：「其實我成日都會返嚟，不過冇乜嘢做。」