本日日本：全新初音未來公路單車　有乜咁吸引？

虛擬歌姬初音未來（Hatsune Miku）面世17年魅力依然不減，最近，她與英國知名單車品牌Factor聯手，推出了全新的「2024 OSTRO VAM 初音未來紀念款」公路單車套裝，現已在官方網站開放預購。今次其實是雙方第二次合作，之前推出過以「2023 Racing Miku」為主題的公路單車套裝，大受歡迎。今次的「2024 OSTRO VAM 初音未來紀念款」是與日本右京車隊（JCL Team UKYO）的第二次合作，由人氣插畫家Mogumo為車架設計了美麗的初音插圖，她曾參與《機動戰士高達 水星的魔女》的角色設計，功力毋庸置疑。作為初音未來的賽車版本，Racing Miku每年都會出現在JCL Team UKYO的車隊和Super GT的賽車上。今次車架上的Racing Miku圖像以JCL Team UKYO的特別版形象呈現，Miku身穿2024年官方賽車隊服，展現出獨特的魅力。「2024 OSTRO VAM 初音未來紀念款」Premium Package（連輪組）售US$8,349起（約HK$65,122）。