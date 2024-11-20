張致恒自捲關心妍風波　分享獎牌：馬拉松係地方名嚟

歌手關心妍日前分享了參加「三跑道系統十公里國際賽」的喜悅，開心晒出表現亢奮的片段，但留言：「人生第一次參加馬拉松，這次是跑5公里…」即惹風波，遭網民更正:「5公里同10公里都絕對唔係馬拉松」。而有「跑步小丑」之稱的保錡亦留言：「Respect所有開始跑步的人，馬拉松代表42.195k，5k就係5k，10k就係10k，大家都加油。」，即被指有「暗寸」意思，事件持續發酵，令保錡再發文否認有暗寸之意。

事件令藝人張致恒自告奮勇加入戰團，在社交平台分享了過往參加馬拉松賽事獲得的獎牌，並表示：「我好鍾意跑步，曾經跑咗十幾年，但係因為好多嘅原因而放棄咗，馬拉松對我嚟講唔淨只係一個比賽，佢仲係一個鍛煉意志嘅地方，我覺得大家都無謂去爭拗幾多公里先係馬拉松，因為馬拉松對於每一個人嚟講都有佢特別嘅意義，我唔係要炫耀自己跑過幾多馬拉松，而係好想表達每一個能夠完成自己心目中嘅馬拉松，都係一個特別叻嘅人，忘記背後，努力面前向着標杆直跑！」似想介入平息風波。

其實張致恒曾在2014年參加渣打馬拉松，以5小時30分完成全馬賽事。從他分享的獎牌所見，原來他還曾在2012年參加過台北馬拉松半馬賽事、2016年10公里賽等等，最後他還補充表示：「講個冷知識畀大家聽：馬拉松其實係個地方名嚟。」