技師顯身手　爽到翻觔斗

唔少人做按摩都鍾意推油環節，事關成身油淋淋，感覺特別爽！AV業界資深人士神仙乙亦相當認同，皆因日本AV界嘅風俗技師每次出動按摩油或潤滑劑，表現零舍醒神，就連旁觀者都會大呼過癮！

J奶送上門

喺GAIN製作嘅《巨乳健康技師》入面，辻伊舞琉係一位應召風俗技師，只要接到客人電話，就會帶齊架生上門服務！由於辻伊舞琉有一對激凸J奶，客人總係情不自禁望多兩眼，而阿妹亦好識做，唔介意喺玄關為客人表演一下口技同胸夾技術……當客人嘅慾火稍為紓緩，佢就會換上比堅尼，細心為客人按摩全身，再抹上一身精油大玩波地，而最難得嘅係，客人想打真軍兼中出都冇Say No，咁嘅服務態度真係勁抵讚！

吹氣床激戰

由IDEAPOCKET出品嘅《G奶偶像泡姬服務》，女主角夕雛惠美里化身初出茅廬嘅陪浴孃，雖然係新入行，但早就掌握各種侍浴功夫，無論為客人洗車底，抑或瞓低玩毒龍鑽，統統難佢唔倒。之不過，數到最爽玩法一定係喺吹氣床上玩波地，事關惠美里有對超彈手G奶，配合大量潤滑劑，每次喺客人身上滑動，都能夠令對方獲得強烈快感，所以客人即使幾攰，都可以重振雄風，仲會同阿妹喺吹氣床進行激烈嘅肉體碰撞。

花招多籮籮

喺Center Village推出嘅《完熟巨乳按摩院》一片，講述谷梓係一位按摩技師，唔止有一對體積龐大嘅J奶，服侍客人嘅時候，花招多籮籮，有時會先替客人戴上眼罩，然後刺激對方嘅敏感地帶，手口並用不特止，仲大玩胸夾。另外，谷梓為客人按摩時，又會利用按摩油嘅潤滑效果，配合各種情趣玩具嚟挑逗客人。咁識得滿足客人嘅需要，難怪阿妹嘅生意會咁好啦！

簡評

本仙一向鍾意揼骨按摩，技師嘅功夫好唔好，實在太重要，所以對風俗技師系列特別感興趣，發夢都想享受一次咁爽嘅服務。3部作品中，本仙最鍾意《G奶偶像泡姬服務》，原因係女主角惠美里嘅身材夠晒弗，侍浴技巧毫不含糊，喺充氣床上玩波地同交歡，更加係功架十足，令人目不暇給！