陳卓賢化身玩偶熊仔　不擅表達引共鳴

MIRROR成員陳卓賢（Ian）今年以故事形式串連推出單曲，今次來到最後一首作品《玩偶奇遇記》，將自己的個性投射到一隻玩偶熊仔身上，他透露其實熊仔在每個章節都有出現。

至於為何選擇玩偶熊當主角？Ian解釋：「因為人畜無害，同埋好似好多公仔都係熊仔，大家可能好多時會忽略咗佢，覺得佢嘅存在係理所當然，睇呢個故事嘅時候，可能都會好表面咁覺得熊仔係定情信物，見到熊仔就好似見到你嘅另一半，但慢慢就帶出深層意義，緊扣番主題。其實熊仔喺MV裏面有唔同形態出現，亦都係代表每種心情，不過熊仔有很多無能為力嘅事，譬如佢好鍾意主人，但言語上、肢體上都表達唔到自己。」Ian希望透過新曲，能給大家一點提醒，希望大家能明白生活上並非所有事情都理所當然，從不同角度去諗，其實好多事都是得來不易。Ian亦坦言自己也是個不懂表達的人，所以藉此引起大家共鳴。

他又確信萬物皆有生命，千萬別漠視所有感受：「《鑿》裏面小女孩擁有一隻熊仔，佢冇諗過熊仔其實有佢自己嘅思想，喺小女孩心目中純粹係好簡單嘅物件存在喺佢生活。其實我哋喺日常生活中，忽略咗身邊好多大大小小嘅人或物件，我嘅歌好似《留一天與你喘息》裏面嘅石頭有生命、《地球上的最後一朵花》嘅花又有生命、《鯨落》嘅鯨魚都係有生命，但大家唔好忽略咗，佢哋亦都係有自己嘅思想。」