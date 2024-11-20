圭賢@SJ明年1月來港開唱　新碟巡演前隆重登場

韓國男團Super Junior（SJ）成員圭賢將於11月27日推出首張正規專輯《COLORS》，並將於12月開啟亞洲巡迴演唱會《COLORS》，慶祝個人出道10周年。在這次備受期待的巡迴中，他將前往亞洲9個城市與歌迷相見。

他將於12月20至22日在首爾奧林匹克公園舉行為期3天的演唱會，作為亞洲巡迴的盛大開幕。在首爾登台後，他將於2025年繼續巡演，在高雄（1月4日）、香港（1月25日）、雅加達（2月8日）、台北（2月22日）、橫濱（3月5-6日）、曼谷（3月15日）、澳門（3月22日）和馬尼拉（4月5日）開唱。

首爾演唱會門票開賣5分鐘後銷售一空，證明了圭賢的高人氣，讓海外粉絲更加期待其他城市的演唱會。這是圭賢第2次亞洲巡迴，繼2024年成功巡訪9個城市後，本次巡演更加入澳門和馬尼拉，將與更多不同地方的歌迷見面。這也是圭賢首次在澳門和馬尼拉舉行個人演唱會，翹首盼望的歌迷終於可以一睹他的風采。

在新碟《COLORS》發行前夕，圭賢還將公開8首曲目的影片等內容，為即將到來的專輯大造聲勢。