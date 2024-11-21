【是日通勝】

農曆十月廿一

甲辰年 乙亥月 己丑日

吉時：上午5時至7時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：祭祀、會友、動土

忌：行喪、嫁娶、除服

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：26、44、33

幸運顏色：金色、白色

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：運勢平穩，無驚無險，要懂得感恩和知足。

金牛座：處理感情問題忌拖泥帶水，以免小事化大！

雙子座：迎來平淡一天，若懂得知足，心情自然好。

巨蟹座：面上掛着笑容，可改善人緣，帶來好運氣。

獅子座：包容不等於縱容，要讓伴侶認清你的底線。

處女座：桃花運急升，生活稱心，唯獨財運比較差。

天秤座：不要亂向愛侶發脾氣，任性會令對方生厭。

天蠍座：財運呈上升之勢，投資策略可以進取一點。

人馬座：運氣好得令別人羨慕，宜多做有意義的事。

山羊座：財運不錯，可作小額投資，易獲理想回報。

水瓶座：事業有少許進步，但要小心處理金錢事宜。

雙魚座：工作運上升，生活卻有點麻煩，小心破財。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）雞 事業旺

（跌）羊 脾氣差

鼠：情緒不穩，疑心重，杞人憂天冇好處。

牛：各方面運勢皆上升，願望成真機會大。

虎：桃花運上升，可嘗試向暗戀對象表白。

兔：留意表達方法，可減少人際間的誤會。

龍：應變力十分高，遇到棘手問題也不怕。

蛇：八卦心態要收斂，更不要說他人閒話！

馬：跟意中人處在曖昧狀況，需保持耐性。

羊：是日沖煞，情緒不穩，切勿亂發脾氣。

猴：投資不夠理性，一時大意可導致破財。

雞：事業運不錯，對求職、轉工者最有利。

狗：遇到疑難要問清問楚，切忌自作主張。

豬：得罪人多，稱呼人少，宜檢討說話技巧。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

心病還需心藥醫

生活中總會遇到種種挫折和煩惱，人難免會感到心力交瘁。然而，我們不可將自己封閉在這些負面情緒之中，要學會以積極正面的態度面對和解決問題。

很多人又認為，只要解決了眼前的實際問題，內心的煩憂就會煙消雲散，但事實並非如此，有時候我們的心病並非來自具體的外部因素，而是源於內心的困擾和壓力。這種時候，單單解決表面問題是遠遠不夠的。

所謂「心病還需心藥醫」，意思是，要治療內心的煩惱和創傷，光靠外在的方法是不行的，還需要內心的調理和療愈。這就需要我們學會觀照自己的內心世界，耐心地探究問題的根源，並採取有效的措施來解決它。

有些人習慣將內心的困擾壓抑或掩藏起來，這並非良策。我們要勇於直視內心，接納自己的軟弱和脆弱，通過自我反思和調適來找到內心的平靜與和解。這可能需要一個漫長的過程，但只有這樣，我們才能真正走出心病，重拾內心的安寧。

人生無法一帆風順，但只要我們懂得用心藥來醫治心病，定能走出陰霾，重拾生命的光明與活力。