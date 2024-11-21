胡定欣保《巾幗》招牌　難抵壓力爆喊

視后胡定欣於《巾幗梟雄之懸崖》擔正女一，珠玉在前，之前兩輯鄧萃雯夥拍黎耀祥令劇集紅遍中、港，定欣為力保《巾幗》系列金漆招牌，不容有失，而拍攝前外界對角色熱議令她壓力大增，到正式開工更辛苦得暴瘦，壓力大到要找好姊妹林夏薇傾偈開解，訪問期間她更突然爆喊表示：「當中壓力只有我自己知。」

胡定欣在台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》中飾演霸氣女銀行家「七爺」，經典系列加上前兩輯由好戲之人鄧萃雯夥拍黎耀祥獲得空前成功，無疑令接手擔綱今次女主角的定欣壓力大如山，她坦言今次絕對是入行以來最大壓力的一次，日前接受東網獨家訪問時，她說：「當大家知道由我演呢個角色，外界有唔同聲音，之後到睇劇本，又去番自己演出嘅壓力。呢套劇係我入行以嚟最多場口嘅一套劇，加上之後我要登台，所以要求劇組提早放走我，拍攝第一個月係最辛苦，完全冇得休息，全部都係壓力來源。」除了體重跟隨拍攝日子急降外，拍至中段，定欣甚至萌起「接此劇是個錯誤」的念頭：「係咪唔會有人好似我咁傻去接受咁大嘅挑戰，我係願意去接受挑戰，但個辛苦會令人產生一啲負面念頭出嚟。（懷疑自己能力？）唔係，我係驚做得唔夠好，令大家失望。」

經歷最辛苦的60日

訪問途中，向來性格硬朗的定欣重提劇中最後一個鏡頭時突然淚下，她邊喊邊憶述：「最後嗰場唔係我嘅主景，拍到我最後一個近鏡，我個腦回想番呢60幾日嘅拍攝過程，情緒湧上心頭，忍唔住要印一印眼淚，當拍完大家同我講『七爺殺青』，我喊咗出嚟，我終於完成咗件事，當中嘅壓力只有我自己先知。」她稱拍攝期間曾頂不過壓力，致電給正在拍攝《黑色月光》的好姊妹林夏薇傾訴。

現時劇集播至尾段，定欣坦言不敢評論自己的表現，對於網民將她與鄧萃雯作比較，指她的氣場不及對方，她說：「始終係兩個唔同人，又係兩個故事，演員都係跟劇本去演，觀眾嘅諗法就由得佢哋，我做好自己本分就可以。（敢唔敢再挑戰其他經典系列？）唔好做第4個，哈哈！唔知道，到時再算，如果角色適合嘅話。」

講到爭視后，定欣自言沒有想過，反而開心能跟林夏薇及楊茜堯的劇集《黑色月光》齊齊成為台慶劇：「我有睇佢哋套劇，佢哋兩個嘅角色都好有發揮同話題性，我覺得好好，我哋3個人都遇到好角色。（你睇好邊個攞視后，會唔會投自己一票？）我都係投番畀自己， 拍得咁辛苦。」

如「七爺」找到生命中梟雄

定欣事業得意，談到感情生活，之前她在活動上被稱為「單身貴族」，但原來已悄悄脫離這個行列，她希望像「七爺」一樣，遇到生命中所等待的「柴十七」：「希望胡定欣都會遇到呢個梟雄。（出現咗未？）都有適合對象，希望可以喺適當時候講畀大家聽，我將感情事收得幾埋，想好好去經營一段感情，如果我覺得舒服想公開，會同大家分享。（等結婚先公布？）唔係因為結唔結婚，而係想分享就會分享，但現階段想留畀自己先，感情事想留畀自己空間。（因為對方係圈外人？）下次話畀你知。」

黎耀祥拋鑊視帝變大廚

三屆視帝黎耀祥近年在戲劇方面刻意減產，一年只拍一部，反而與身兼經理人的太太Julia寓工作於拍拖，夫妻檔在社交平台開直播介紹大灣區美食，大受網民歡迎。日前他放棄出外搵食，留在家玩煮飯仔，並留言：「在家煮飯只要開心，吃得溫馨，大家試一下。」他用粉絲送的腸仔及木耳，親自下廚炮製多個家常小菜。原來演技了得外，拿起鑊剷亦有板有眼，期間十足大廚一樣玩拋鑊，盡顯功架。兩公婆撐枱腳時，他還不停夾菜給太太，網民大讚是好男人。

服裝：Emporio Armani

髮型：Matt Chiu @ XENTER SALON

化妝：Davina （Cyrus Lee Makeup Team）

Styling：Queenie Yu