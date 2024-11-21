娛圈單打︱中門大開火辣夜　囡囡搏盡波光射

一年一度嘅TVB台慶圓滿落幕，最大睇頭當然係一眾女藝人爭妍鬥麗，中門大開。當晚各位囡囡為咗喺紅地氈先贏一仗，奇謀盡出，個個有前有後，前凸後趷，一個比一個少布。醉翁之意不在酒，識得睇，梗係睇女啦！

嗱，最搏殺首推邵初、馮盈盈同埋鄧凱文。3位港姐出身嘅靚女，全部Deep V谷奶上陣，而且邵初唔止Deep V，直情係中空，兩點僅靠兩條幼帶遮住！之不過，口痕友就嫌細咗啲囉。呢，咪心邪呀，指嘅係兩條幼帶太細咋，靚女大動作小小都會走奶，睇到觀眾抹一把冷汗。

反觀向以「大騎樓」見稱嘅郭珮文竟然封胸讓賽，穿上一襲V領長袖晚裝微露事業線，連玉臂都包到實，令一眾麻甩仔大嘆有冇搞錯！「性女港姐」林鈺洧同樣非常低調，白色晚裝裙由頭包到落腳，連線頭都冇條睇吓，暴殄天物。

咁當然，露得多唔代表靚，講着得好睇兼恰如其分，本欄就首推Mayanne嘅黑白晚裝裙嘞，設計簡潔高貴，亦同佢嘅司儀身份好相襯。至於佢一開口就嘈喧巴閉，吱吱喳喳，那是後話。另外，陳楨怡身形靚絕，泰山斜膊晚裝穿出型格，一雙世界級長腿非常養眼。

即係咁，台慶係大日子，旗下囡囡胸群而出，絕對不足為奇，奇就奇在，備受網民喜愛嘅花旦Ali，竟然全晚冇影。有眼利網民睇勻成晚都唔見女神出現，疾呼「弊傢伙，Ali BB唔見咗！」更惹起女神離巢疑雲。哎呀，鬼咩，Ali至今仍被內地封殺，唔止鮮有劇開，仲連續兩年台慶被內地網站打馬賽克遮樣，梗係冇癮啦。