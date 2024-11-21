莊思明被關嘉敏催婚　樣寸其實大唔透

藝人莊思明和關嘉敏於台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》齊齊扮演胡定欣的心腹，憑精湛的演技獲網民盛讚脫胎換骨，今次演出不但收穫好評，更收穫了無價的友誼，兩人因劇結緣成為摯友。

原來今次是二人首部合作劇，雖然之前有過一面之緣，但都沒有交流，受訪時莊思明透露對關嘉敏的第一印象是難搞：「我以為佢好串，佢個樣似有啲性格。」而關嘉敏就覺莊思明氣場強大，以為對方好難溝通，不過認識後發現大家與外表是判若兩人，笑言一齊時就像大唔透的小孩，而喜歡唱歌的思明難得交到一位歌手朋友，更表示想藉此出合唱歌：「我哋成日唱歌，不過都是玩為主。」

莊思明又表示好佩服關嘉敏可以將自己的時間表排得密密麻麻，沒有絲毫喘息時間，嘉敏解釋好喜歡增值自己，以備不時之需：「因為我好驚會Miss咗每一個機會，如果我突然要打交，但我唔識就會企咗係度。」所以她精通射箭、打鼓、電影動作，甚至紫微斗數都識。

關嘉敏還強調紫微斗數非常準，早前就算準了自己搬屋時間，亦會經常為身邊朋友測算練習。問到可有為自己算桃花？她就透露自己愛情運差：「我睇到自己要不停在男人身上洗錢，不過30歲後就會好，依家諗番起，我之前的確成日被人恰。」她又言雖然現在身邊亦有不錯的追求者，但因為不想談異地戀，所以未有進一步行動。

另外，關嘉敏亦催促莊思明應該速速與男友楊明拉埋天窗：「我計過，佢哋差唔多，過兩年就結婚生B」，莊思明指與楊明從初初拍拖開始已經有討論結婚話題，不過直至現在二人已一起8年，還未成事：「每一年大家都話盡快，但其實我哋自己又唔太急。」指一齊太久，再加上同居，所以就算結婚與否差別都不會太大。