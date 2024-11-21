親子活動必去　鼓樂嘉年華現音樂魅力　多國美食及文化體驗

【特約報道】一場與別不同的嘉年華！香港中樂團主辦、華懋集團呈獻的「鼓動心弦 連結世界」鼓樂嘉年華及5G直播音樂會將於12月8日（星期日）於西九文化區舉行，活動將集合全球多國鼓樂及舞蹈表演團隊，多個駐港領事館亦會帶來各國的特色美食及文化體驗，更有3.47米巨型太平鼓供參加者敲擊，活動免費入場，還有好玩又地道的文化體驗，非常適合一家大小參加！

精彩鼓樂表演 體驗各國文化

除來自內地的非物質文化遺產鼓隊——陝西韓城行鼓和蘭州太平鼓，將於嘉年華登場，與香港舞獅團隊一起在草坪巡遊，和觀眾互動。活動更融入本地及日本的踢踏舞、韓國鼓舞、馬來西亞鼓劇場、新疆手鼓舞、印度Tabla及舞蹈等豐富元素，並向現場觀眾派發布郎鼓，共同敲響鼓聲，響徹西九文化區！

活動更獲多國駐港領事館參與，來自日本、印度、匈牙利、波蘭、埃及、越南、菲律賓及韓國等多國駐港領事館將帶來各地特色美食及文化體驗，展現香港中西交融的文化風貌。現場更有3.47米高的巨型太平鼓，無論大人還是小朋友都可以親身體驗敲擊，感受鼓聲的震撼。嘉年華亦設親子鼓樂坊及多項遊藝活動，免費開放，廣邀公眾參與。

推廣社區文化 大家一起參與

活動背後還有一份連繫社會各界的心思——「鼓動心弦 連結世界」系列早前已到訪全港十八區，為小朋友、青少年、長者、少數族裔、在囚青少年及「共創明『Teen』計劃」成員等提供鼓樂訓練。鼓樂嘉年華亦會播放於各區景點拍攝的鼓樂影片，推廣文化深度遊，讓參加者一同感受十八區人民風情及地貌特色，活動當天，華懋集團、入境事務處、屈臣氏集團及「共創明『Teen』計劃」亦將派出鼓隊，與市民及遊客共襄盛舉。

活動資訊：

• 日期：12月8日（星期日）

• 時間：12:00 – 16:45 鼓樂嘉年華；16:45 – 18:30 音樂會

• 地點：西九文化區藝術公園大草坪

• 費用：免費