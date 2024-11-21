謝霆鋒賣腸1.5億條　被封「腸王」

型男謝霆鋒將於明年展開巡唱，尚未官宣演唱會日期及各站地點前，他近日在社交網更新近況，上載提早收到最佳聖誕禮物的照片，指連續兩年獲中國單板滑雪奧運冠軍蘇翊鳴所贈簽名滑雪板，而熱愛滑雪的他已計劃用新滑雪板拍攝新滑雪Vlog，又留言指滑雪癮大起：「這樣不開板都不行了吧，癢死啦，謝謝蘇翊鳴的板。」粉絲估計他在舉行巡唱前，必定預留時間先到日本過足滑雪癮。

另外，霆鋒未重回歌手崗位前，先回復Chef Nic身份，出席月底假澳門舉行「鋒味搖滾美食節」活動，屆時除帶領其「鋒味」團隊到與酒店主廚聯手炮製地道特式美食外，更一連兩日跟師妹李幸倪（Gin Lee）、韓國少女時代前成員鄭秀妍（Jessica）、周殷廷、魏浚笙、陳凱詠、雲浩影、VIVA及Tyson Yoshi等同場獻技。

霆鋒為令粉絲先「食」為快，日前他親自下廚炮製泡芙，並餵食在場的支持者，令現場不時傳來瘋狂尖叫聲，除泡芙是他拿手甜品之一外，原來賣腸更拿手，霆鋒旗下品牌推出的「爆汁烤腸」，在內地上市3年來，銷量已突破1.5億條，連續兩年獲得全國爆汁烤腸零售額第一位，霆鋒現又多了一個「腸王」封號了。