黃庭鋒為Lisa港騷做MC　獲對方主動Say Hi變王子

無綫小生黃庭鋒樣子俊朗，更精通多種語言，近期主持工作不斷的他，日前為韓國人氣女團BLACK PINK成員Lisa於香港舉行的首個個人亞洲巡迴見面會擔任主持，能夠與萬人迷Lisa近距離接觸，令不少網民相當羨慕，昨晚庭鋒於社交平台PO出見面會上的照片，圈中好友都「葡萄」留言，鄺潔楹表示：「我都好想近距離睇Lisa食菠蘿包」、譚嘉儀留言：「so proud of u！IT's LISAAAAA,OMG」，亦有現場粉絲留言：「沒想到昨晚主持是你，你做得好好呀！」、「你英文勁好，又靚仔呀！」頓時令庭鋒成為Lisa身邊的白馬王子一樣。

而庭鋒昨日接受東網獨家訪問時謂：「好開心，網上都有好多人讚自己，有好多好評，而且嗰晚Lisa心情都好好，成個show大家好似喺度chit chat傾偈咁。」他又指原本活動前都想跟Lisa在台下打招呼，不過現場保安好嚴謹，但臨出場前Lisa竟然主動跟他say hi，令到本身好緊張的他，頓時打了支強心針。庭鋒又謂：「佢真係好Nice，我同佢講我係主持時，佢即刻話：『Let's have a good show！』」

另外，庭鋒又指事前不知道大會安排了菠蘿包給Lisa吃：「佢未食過，我教佢講菠蘿包，佢好開心。」期間有粉絲上台攞「最佳衣着奬」，有位粉絲開心到想喊，庭鋒謂：「我即安撫她，叫她深呼吸先，跟住佢問可唔可以攬Lisa一下，我話唔好意思，我今日係佢嘅近身護衛，所以唔能夠畀你咁做，但我都明白你好興奮，跟住Lisa就拍咗我隻手一下，意思話辛苦你喇！」