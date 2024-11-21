小雪養生　做好「三藏」

聽日（11月22日）是小雪，為冬天的第二個節氣，意味著氣溫將進一步下降，而部分地區亦迎來了降雪，但雪不算大，故爲小雪。小雪是「天地積陰」的日子，自然界陰盛陽衰，萬物蛰伏，生機潛藏，故養生秘訣是做好「三藏」。

1.藏身

藏身有兩重含義，一是冬季要減少早晚在戶外待著的時間，早晚天寒地凍，加上冬季身體防禦力變弱，容易被寒氣入侵，因此最好盡量留在溫暖舒適的室內；二是外出時候要藏好身體的關鍵部位，如頭部、肩膀、腹部、背部、膝蓋、足部，避免受風受寒。另外，「血遇寒則凝」，冬天人體處於寒冷的環境，爲了保存能量，全身血管會明顯收縮，血壓易升高，因此患有心血管疾病的人病情往往會加重，所以防寒保暖至關重要。

2.藏陽

冬對應五行中的水，五臟中的腎。此時人體陽氣內收，精氣固藏，在飲食上要適當進補，護陽補腎。栗子被稱爲「腎之果」，具有補腎壯腰、健運脾胃和活血化瘀的功效，此時食用再合適不過。長者經常食用栗子有助改善腰膝酸軟、小便清長等症狀。另外，黑色入腎，也可多吃一些黑色食物如黑豆、黑芝麻、黑米來補益腎精。《本草綱目》中稱「花椒」為純陽之物，入肺可散寒、入脾可祛濕、入右腎能補火，因此小雪時節推薦以花椒燉白蘿蔔或大白菜，溫散之中又能養陰。

3.藏神

人在暴怒或欲望高漲、精神興奮時，陽氣升浮外越，不知不覺中就散失了體內的陽氣。因此，冬天裏情志上也要潛藏，不要輕易動肝火，需要學會剋制自己的欲望，避免過度興奮，要平靜地看待周圍的人、事、物，減少外界對陽氣的不良刺激。