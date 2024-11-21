Liam Payne英國故鄉下葬　One Direction隊友出席哀悼

上月16日於阿根廷酒店吸毒後墜樓的英國男子組合One Direction前成員Liam Payne，葬禮周三（20日）於英國故鄉白金漢郡舉行，隊友Harry Styles、Louis Tomlinson、Niall Horan與Zayn Malik都戴住黑超出席，Liam網紅女友Kate Cassidy在英國女星伊莉莎伯海莉（Elizabeth Hurley）兒子Damian陪同下現身，而與Liam育有1子的前女友Cheryl Cole、她的女子組合Girls Aloud隊友Nicola Roberts與Kimberley Walsh、以及Liam前唱片公司老闆Simon Cowell都有到場。

由白馬拉住的馬車載著Liam棺材去到教堂，花牌分別寫住「爹哋」與「阿仔」，鮮花布置亦砌成保齡球與保齡球樽，因為那是Liam生前最愛的運動。教堂儀式完結後，4人抬棺到入土之地，Liam父母與Cheryl亦跟隨在後。教堂外有傳媒與少數民眾，不過大部份粉絲都尊重場合未有出現，One Direction主題的網上討論區亦有帖子提醒「紀念活動係畀粉絲，而葬禮係畀家人」。