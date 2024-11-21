曾生育易骨質疏鬆　及早注意營養吸收

為了生育，女性犧牲很大，每次懷孕均大量流失骨質密度，因而容易患上骨質疏鬆症。有位婆婆有兩個兒子及一個女兒，今年七十歲仍幫忙照顧外孫女起居飲食，早前不慎在街市跌倒，求醫證實出現骨質疏鬆性骨折。

家人推着坐在輪椅的婆婆來到脊醫診所，治療前安排她照X光檢查，發現有連續三節骨質疏鬆性骨折，包括胸椎第12節、腰椎第1節及第2節，需要接受漫長的醫療過程。

婆婆街市跌倒腳痛麻痹

婆婆患有長者常見的高血壓、高膽固醇及血糖問題，雖然如此，她自覺精神良好，身手靈活，每天如常做家務，更幫忙照顧女兒一家三口。有日，外孫女放學後要上興趣班，她接送後，匆忙趕往街市買餸，由於太心急，就在街市跌了一跤，幸而她剛好抓緊旁邊的欄杆，所以跌下時動作緩慢；路人見狀馬上扶起她，找來椅子讓她坐下，飲水休息後，她覺得沒有明顯損傷，便慢慢步行回家。

第二天醒來，開始感到腰痛，而且兩隻腳也有痛和麻痹，她過往偶然也有腳麻痹，所以覺得不用求醫，第三天腰痛和腳痺愈見嚴重，痛得開始行路無力，並且大便出現困難，才把跌倒一事告訴家人。

骨質疏鬆性骨折漫長治療

從X光片顯示，三節骨頭因過度疏鬆，跌一跌後，急性出現壓迫性骨折，扁了的骨頭位置壓到神經線導致腳痛麻痹，而腰椎第1節及第2節神經線是連繫大腸，故此大便不暢順。婆婆情況頗嚴重，需要由骨科處理，家人立即帶同X光報告送婆婆入院。

婆婆先要服用藥物處理骨質疏鬆問題，然後考慮健康情況是否可接受手術，於骨質疏鬆位置的骨折動手術；此個案治療需時，手術後要佩戴度身訂製的腰封支撐腰椎，還要面對一連串復康運動。

瘦矮女性是骨質疏鬆高危族

骨質疏鬆出現在女性身上的機會比男性為高，主要原因是生育導致骨質流失較快，此外，若女性生得較矮及較瘦，骨質刺激密度能力會愈低，年老時便會成為高危人士。女性及早注意營養吸收，骨頭增生是需要靠微量元素，適量吸收礦物質包括鈣、鎂、維他命D3，有助減緩骨質流失，請向專業人士查詢如何從飲食方面改善營養，或以營養補充劑補給所需，配合適當運動，曬太陽吸收維他命D3。

醫生資歷：

脊醫王俊華

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家