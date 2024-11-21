靈敢侶情：分享做蛋糕小技巧

賣蛋糕踏入第四個月，做了150個有多，跟大家分享一下小技巧。

打忌廉，只適合用中速，否則氣泡過大，掃上蛋糕就不平滑。亦因如此，每次打的分量不要太多，否則，忌廉未企身已回溫。試齊市面的忌廉都不滿意，最後只能向貿易行購入來自德國的品牌。忌廉的質地，也要分成層醬和抹醬，層醬打到八分挺，用在蛋糕層之間不會倒塌，抹醬則是六分，掃在表面時不會太硬有氣孔。

蛋糕轉盤，如果做圓形蛋糕就必須了，太便宜的太輕，轉動時會搖。盤面也不要有凹凸的刻度，否則會在掃平蛋糕側邊時會卡刮刀。我做方形蛋糕，轉盤不太有用，但如果做得多，擁有一個用來抬高蛋糕體也不錯，免得彎腰太久。

蛋糕體和抹醬的比例，應維持在1:1、1:2、2:1，視乎所做的味道，比例錯了就會膩。我做三低蛋糕，不會用牛油、糖份又不高，所以，蛋糕體不宜太厚，每塊需要維持在1至1.5厘米，否則放上一天便會硬，很倒胃口。

蛋糕體，不能只用麵粉，必須按需要加入其他種類的澱粉，才能在不用添加劑之下，天然地達至持久的濕潤、鬆軟、介乎慕絲、梳乎厘和海綿蛋糕的口感。

做蛋糕真的不容易，事事要講究，過程中貪快雪少一次都會影響。我要求我的蛋糕給吃的人以下體驗：「吃過第一口，會想吃第二口；吃完一件，會捨不得吃第二件」，而不是第一口好吃，第二口已感到膩的霎眼嬌。講個秘密大家知道，我雖然講究，但其實我不太吃蛋糕，哈哈！

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情專欄作家、節目廚師、廚藝導師、暢銷書作家。

Facebook：周靈山

Instagram︰周靈山