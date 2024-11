處女黨搞生日P相隔8年合體　鍾嘉欣苟芸慧邊個狀態最好？

由鍾嘉欣、李亞男、岑麗香、王君馨及苟芸慧組成的「處女黨」,5位人妻婚後各有各忙,加上鍾嘉欣在加拿大生活,李亞男經常留在內地,相約齊人見面都不容易。日前鍾嘉欣回港,適逢李亞男、岑麗香生日,「處女黨」相隔多年終於再度合體。

王君馨昨日(20日)在社交網分享多張「處女黨」合照,寫道:「Amazing Esthers 終於可以同台食飯!上一次齊人,唔使FaceTime已經係7-8年前Lu 。Happy Happy Birthday to my dear Lizzy(岑麗香)and Leanne(李亞男)! And addddddd oil on your 3 concerts Linda(鍾嘉欣)!!!! Love you gurlies! God is good」。一班好姊妹開心相聚,兩位壽星女更嘟嘴賣萌。

鍾嘉欣更將「處女黨」的舊照製作成短片,寫道:「It’s rare for all 5 of us to meet up all at once. This trip is special, it happened. Happy Birthday Lizzy and Leanne. Keep shining your unique talents and gifts to the world. Xoxoxo!」。

「處女黨」5位成員都已結婚成家,現年39歲的李亞男與王祖藍於2015年情人節結婚,現為兩女之母。現年40歲的鍾嘉欣於2016年在溫哥華與圈外老公Jeremy舉行婚禮,現育有2女1子。現年40歲的岑麗香於2016年和圈外男友強強在溫哥華結婚,育有兩名兒子。現年38歲的王君馨於2016年與拍拖11年的圈外男友Daniel Chang結婚。現年41歲的苟芸慧於2018年與賽車手陸漢洋在加拿大註冊結婚。