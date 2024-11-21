深圳自助遊　「一票通」玩餐飽

深圳近年流行另類自助遊，只要買一張門票，便能於娛樂場所、水療中心甚至KTV等玩足成日。最近又有「一票通」大型室內遊樂場開幕，每層都有不同主題如電動遊戲、運動天地等。玩完可順道吃盡各區特色自助餐，啱晒港人北上玩餐飽。

福田區：三層設施 動靜皆宜

玩美攻略WonderMeet是福田區新開的一幢式室內遊樂場，乘地鐵1號綫至華強路B出口，再步行3分鐘到世紀匯廣場即達。樓高三層佔地約10,000平方米，提供超過100項遊樂設施。當中一樓屬電子街區，重點必玩5D飛躍劇場，坐上動感座椅，面向弧形大屏幕，便能感受到逼真的五感體驗。VR幻影星空暗黑戰車則是六人座位的太空船，極具速度感兼可射擊殺敵，夠晒刺激。這層還有悅動格子及閃電摩托，前者需在眾多格子之間快速奔跑，考反應又講體力；後者騎在電單車動感十足兼有迎頭風，恍如在公路上競速。

二樓是運動天地，提供溜冰、射箭、桌球、保齡球等設施，例如射箭可調節箭靶距離，照顧到新手需要。三樓則適合成班朋友一齊玩，備有卡丁車、碰碰車、真人CS、實彈射擊等，全部不另收費。玩到攰還有靜態活動，例如劇本殺、電子麻雀、卡拉OK及夾公仔機等，仲可親手製作陶藝、珠串及油畫等。遊樂場每天由早上10時營業至晚上10時，一張門票不限次數遊玩大部分設施，另外每層都有免費儲物櫃，佩戴特製手環便能全日隨意進出，外出醫肚後可返入去再玩過！

南山區：水療會所 扮美人魚

不少港人喜歡周末去深圳按摩揼骨，阿奇拉湯泉生活是一間集休閒、娛樂、養生於一體的水療會所，而且交通方便，跟地鐵1號綫桃園站A出口只有180米步程。全店佔地約20,000平方米，兩層設計按功能劃分成不同區域，其中汗蒸幕有濕蒸、乾蒸、鹽蒸等，按摩區有中式、泰式、香薰按摩等，大堂服務更是包羅萬有，男士可剪髮，女士可免費手部護理或單色美甲。另設有多部街機及VR遊戲機，又放置了十多台唱K屋及電競電腦供人任玩。講到最誇張肯定是設有潛水觀景區，提供潛水體驗和美人魚課程。浴票分為10小時及24小時兩種，場內有上多款水果與飲品自助任取，晚上還可免費到「蟲洞」過夜，也可加錢到私人房間休息。

羅湖區：特色KTV 任飲任食

皇室派對KTV跟地鐵9號綫文錦站D出口只有220米距離，主打卡拉OK、派對及自助餐共冶一爐。全店裝潢科技感十足，佔地2.5萬平方米，三層高有逾300間K房，並有超過60種房型選擇，例如生日房、全景房、酒吧房等，適合不同聚會。房間內的音響及咪都是外國名牌，歌曲又新又齊，涵蓋廣東歌、K-pop、歐美嘻哈等，更可用微信點歌。設有純K、暢飲或唱歌連自助餐套票選擇，後者可到10個自助美食區任吃300多款美食，包括生蠔、鐵板燒、壽司、蛋糕及各式炒粉麵等，不同季節更有時令食物供應。

同場加映：雲端打卡 榴槤放題

Social秀餐廳被譽為深圳雲端自助餐，事關它位於95樓摩天大廈，加上全落地玻璃可遠眺深圳美景，打卡一流。自助晚餐包括鐵板焗波士頓龍假、即開生蠔、鮑魚、刺身、羊排、片皮鴨及麻辣燙，最近更有大閘蟹食，輕鬆就能食回本。另一間自助餐廳曼格則主打活海鮮及榴槤放題，它於深圳有多間分店，食客可於2小時內任食泰國金枕頭、烤榴槤及榴槤酥等。另有老虎蟹、海星等特色食物，就連啤酒也可任飲呢！