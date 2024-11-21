呂奇驚傳離世　薛家燕認有致電對方

藝人薛家燕今日（21日）現身港鐵香港站出席活動，席間播出1979年港鐵通車時，她跟梁醒波及繆騫人所拍的照片，她坦言轉眼已45年，又憶起當年懷第一胎去產檢時，為免塞車而選擇搭港鐵，笑指當她一進車廂時，全部人也站起來給她讓座，場面搞笑！她大讚香港人有愛心，做善事十分投入，是香港人的精神。

提到近來應用程式詐騙案有上升趨勢，她表示自己已安裝相關應用程式防騙，因此並不擔心，但笑指很多朋友投訴找不到她，她坦言為防騙也沒辦法，會叫朋友找他前先傳訊息給她。她透露稍後有連串工作，包括拍攝風水節目及到多倫多開個人騷等，亦會飛到吉隆坡拍賀年歌《Yes Sir（蛇）》MV ，指上年推出的賀年歌《好運一條龍》獲1400萬點擊率，成為當地NO.1，今年希望能再一下城。

另提到粵語片一代紅星呂奇近日被傳已離世，薛家燕表示已有10多年未有跟對方聯絡，指十多年前無綫有意找她和呂奇合作拍劇，因此她幫忙致電聯絡已定居台灣的呂奇，但對方表示不再拍劇，叫她有時間可到台灣找他見面。她指對方在當地養尊處優、享受生活，今次知道報道後亦曾致電對方，可惜一直未能聯絡得上，只知道對方多年來跟太太及兩名兒子於當地生活，希望對方平安無事。