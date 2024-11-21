「最美郭芙」傅明憲獲頒傑出華人領袖獎　情路坎坷事業有艇搭

傅明憲（Gigi）在1995年參演由古天樂及李若彤主演的劇集《神鵰俠侶》飾演「郭芙」一角大獲好評，更被外界封為「最美郭芙」。不過她早已淡出幕前，近年積極行善，關注愛護動物的工作，日前她在社交網宣布喜訊：「很高興獲得『傑出華人領袖獎』，自從2004年我一直擔任愛護動物協會會長和信託人，至今已經20年，我希望繼續透過倡議和教育，保障香港動物的健康和福利。多謝父母，蒞臨出席嘅朋友，還有Fifi，家家獅子頭和在彩虹橋的文文豬。」

相中所見，傅明憲出席頒獎禮，獲頒傑出華人領袖獎，而她的家人朋友都有到場支持。傅明憲出自上海名門世家，其父傅奇及其母石慧同樣是60年代演藝圈的當紅藝人，14歲時參演電影《開心鬼放暑假》，之後繼續學業，大學畢業後由英國回港，加入TVB正式入行。1998年傅明憲與比她年長11歲的富商結緣，拍拖1年多後步入禮堂，自此淡出演藝圈安心做豪門闊太。不過結婚8年後與老公離婚 。

2012年傅明憲被爆出與小11歲富工三代莊家彬發展姊弟戀，但有指因傅明憲曾離婚，不被男方家族認可，最後拍拖9年分手收場。雖然兩度豪門夢碎，但傅明憲亦不愁寂寞，身為圈中有名愛狗人士的她，大多數時間都與愛犬相依為伴，她更擔任香港愛護動物協會會長，長期關注愛護動物的工作。此外，傅明憲亦不時相約圈中好友聚會，又周遊列國享受人生！