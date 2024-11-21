海兒瞌埋眼做《中年3》評判　經理人以為佢瞓着咗

英皇歌手海兒（Hedy）首次擔任《中年好聲音3》評審，對於拍攝選秀綜藝節目感覺十分新鮮，亦有不少趣事發生：「海選嘅時候要認真聽、分析參賽者嘅聲音，我會瞌埋對眼，因為我覺得瞌埋對眼可以shut off咗一啲感官，我嘅聽覺會敏感少少，所以我好多時間都會瞌埋眼。到中場休息，我經理人走過嚟同我講啱啱嚇死佢，因為佢見到我瞌埋眼以為我瞓咗，佢勁驚，哈哈，滴晒汗，點解我可以瞌埋眼咁耐，呢件事真係好好笑。」

透過這次當評審，Hedy自言有各方面的得着，當中對一位失去雙手的參賽者印象特別深刻：「佢好勇敢咁企喺台上面，唱得非常之好、好震撼。最令我印象深刻係佢超級正面，正當好多人為佢嘅遭遇感到傷心嘅時候，其實佢係非常之Positive，佢令我感受咗好多，特別係音樂、做人處世同埋面對難關方面，亦都係對大家一個好好嘅Inspiration。」

此外，她謂最重要是懂得感恩：「自己由細到大學音樂，之後順理成章將音樂變成事業。其實幸福非必然，好多人細個想學音樂，但冇機會或者冇人鼓勵，長大之後自己未必有信心、又或冇時間，又可能係經濟問題，冇辦法實踐自己嘅夢想。所以我好珍惜自己每一次可以上台表演、可以分享唱歌、可以分享我嘅聲音嘅機會。」同時亦鼓勵大家不要放棄。