百萬網紅遊菲律賓疑被賣豬仔　1年後驚現柬埔寨淪｢66號小姐｣

台灣高雄女子遭友人拐騙、隻身前赴泰國後音訊全無，疑似被拐至緬甸園區引起各界關注，近年來拐賣豬仔的案件時有所聞，相關單位也呼籲民眾應提高警覺。曾在去年中旬爆出遊菲律賓後失聯、內地的百萬網紅「雅典娜liya」也在近日傳出最新消息，疑似被人目睹現身柬埔寨賭場。

據稱，有網民在社交網發文，晒出照片影片指出，疑似在柬埔寨一家娛樂場發現雅典娜的身影。從畫面中可以看到，疑似被安排了微整容手術「易容」後的雅典娜，已經成為賭場的66號小姐，消息一出引起軒然大波。

不少曾去過該娛樂場的網民坦言，確實有見過「66號小姐」且感到面熟，如今將其與消失一年多的雅典娜聯想在一起，發現確實相似程度極高。但作為柬埔寨當地最大的賭場、又是最知名的一條龍服務場所，網民認為雅典娜恐被已被詐騙集團控制。

雅典娜本名孔麗梅，出生在1995年，在社交網上擁有百萬粉絲，於去年收到李姓閨蜜邀約前往菲律賓，卻在落地後人間蒸發，手機也長期處於關機狀態，更一度流傳出遭人虐打、滿身瘀青的照片；時隔一年多傳出最新消息再度引起關注。