馬浚偉成立「音統會」　以公平公正選出《勁爆》得獎歌手及歌曲

一年一度的《新城勁爆頒獎禮2024》將於12月28日下午3時假香港會議展覽中心隆重舉行，此為新城廣播有限公司首席營運總監馬浚偉上任後，首個舉行的勁爆頒獎禮。馬浚偉十分尊重和欣賞體現藝術、創作者及歌者，上任後，年初第一時間進行大革新，成立「音樂統籌委員會」(簡稱：音統會)，為新城廣播的4大音樂榜以公平、公正、公開選出每首登榜歌曲，再以公正亮麗的成績表派發給在過去一年付出過努力的歌手及音樂創作者。

新城廣播對過往坊間一直有傳言指唱片公司向勁爆頒獎禮「買獎」及亂頒「豬肉獎」之說，現作出嚴正澄清，對以上虛假傳言絕對是流言蜚語！今年勁爆頒獎禮全新機制絕不容許再有這類流言出現！今年的《新城勁爆頒獎禮 2024》獎項，皆以「尊重音樂 專業至上」為評審準則，為了更公平公正選出得獎歌手及歌曲，今年勁爆頒奬禮其中7個獎項開放給公眾投票，分別為「勁爆男歌手」、「勁爆女歌手」、「勁爆樂隊/組合」、「新城勁爆男新人」、「新城勁爆女新人」、「新城勁爆新樂隊/組合」及「勁爆歌曲」。現已開始透過新城網頁公開投票。評分比例為公眾投票佔40%、音統會T3(管理層)佔30%、T1(全台節目主持及管理層)+ T2 (資深音樂節目主持及管理層)佔20%；管理層佔10%。