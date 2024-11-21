邱士縉郭嘉駿籃球賽信心十足　推姜濤做今年MVP

《903 AllStar 籃球賽》將於23日假亞洲國際博覽館舉行。屆時森美將率領一眾903 DJ組成「九零三人隊」，對戰由張繼聰領軍的「歌星勇士隊」，於籃球場展開連場激鬥。

「歌星勇士隊」特別邀得星級教練梁振雄Coach Fui進行特訓，隊長張繼聰聯同隊員Jackal@Dear Jane、Tim@Dear Jane、郭嘉駿@ERROR、Gareth.T、kayan9896、Lolly Talk、邱士縉@MIRROR、moon tang、Nancy Kwai、ROVER、VIVA、吳林峰、周殷廷、林愷鈴、陳健安、陳凱詠、梁釗峰、張馳豪、張蔓姿、張蔓莎、黃妍、黃明德、曾傲棐、黎展峰及譚旻萱，齊集籃球場加緊操練，勢要衞冕冠軍。

第二年參戰的邱士縉（Stanley）及郭嘉駿（193）對隊長張繼聰的策略及實力均十分信任，Stanley表示：「我哋會跟隨隊長嘅策略，派啲後生喺個場不斷跑，逼到對手冇晒氣，我相信佢哋冇得違反大自然定律。」193則笑指：「我太高會跑得辛苦啲，所以進攻都係交番畀隊長，佢夠大隻上場衝撞同射波都得！」對於今年的MVP，二人皆看好上屆MVP姜濤。Stanley窩心呼籲粉絲不用擔心姜濤：「放心啦，佢（姜濤）話咗會安全咁打。」193亦請大家放心：「佢（姜濤）今年會買多兩隻護膝。」

今年女子組陣容亦相當令人期待，林愷鈴(Ashley)打得有板有眼，原來曾經是校隊成員:「我10年前係校隊成員，好彩仲記得點打，比賽之前我會努力練多啲!」陳凱詠(JACE)聽後則笑稱:「有Ashley喺度，我好有信心『歌星勇士隊』一定贏!」黃妍指:「之前著高跟鞋拉傷了腳，依家就好似阿婆拍波咁，希望可以快啲復原。」

Lolly Talk笑指籃球場實在「一場難求」：「呢幾日成日落雨，雖然借唔到室內場，我哋都去咗室外場練波，我哋唔會畀雨淋熄我哋嘅鬥心！」隊員們更指比賽當日已準備了驚喜絕招：「我哋準備咗我哋最擅長嘅嘢——聲量，8個人等於800個人嘅聲去支援球場上嘅大家。」