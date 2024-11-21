楊紫瓊罕談首段婚姻　覺得自己是失敗者

奧斯卡史上首位華裔金像影后楊紫瓊，演藝事業登頂。感情生活亦相當備受關注，2023年她第2度結婚，與訂婚長達19年的跑車利前總裁Jean Todt不時放閃，羨煞旁人。近日，她受訪時提起電影公司創辦人前夫的首段婚姻，更承認自己無法生孩子這件事，是她「生命中最難過的事」。

楊紫瓊最近接受英國媒體訪問時，憶述26歲時與前夫結婚，雖然一直都想要生小孩，但後來發現無法生育，更曾多次嘗試人工受孕，可惜一直失敗，她表示：「我想最壞的時刻是，每個月你都自覺像個失敗者，然後問自己，為什麼會這樣？」，她續說：「等到了某個時間點，妳便停止自責。因為明白妳必須放手，讓自己繼續前進。」她坦承：「或許這也是我首段婚姻破裂的主因，是的，我們現在很相愛，但10年或20年後，我依然不能給他渴望所有的家庭。你也必須公平點吧。」

花了一段很長的時間，楊紫瓊終接受無法生育的這個事實，表示感恩有眾多契仔、契女和侄仔侄女，加上繼子今年1月榮升爸爸，令她感到喜悅：「我現在62歲了，當然，現在不可能有BB，但我們有孫兒，然後發現這是種恩賜，因為BB真的出現在生命中」。