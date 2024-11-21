容祖兒每年一病響警號　暫不接Job注重養身

樂壇天后容祖兒與樂隊「Locksmiths開鎖佬」今晚在九龍塘出席以日本人氣公仔作主題的聖誕揭幕活動，吸引大批粉絲企滿商場支持。祖兒表示因歌迷覺得該人氣公仔嘴仔肥嘟嘟很似她，所以送了不少給她，亦因而促成今次活動的緣分，她對在場歌迷說：「冇你哋，我冇今日。」

祖兒月初為內地節目《聲生不息港樂季2》錄影時因身體不適失聲，但因不想令歌迷失望，照原定劃計劃往懷化及家鄉江門出席音樂騷，不過未能獻唱的她，只能夠上台親身鞠躬道歉。近日終於可以開聲，到廣州出席音樂活動，受訪時坦言仍未痊愈，對於之前未能以最佳狀態錄影節目以及未能演出音樂騷，她無奈說：「我只可以出席同大家Say Sorry，知道有好多歌迷長途跋涉嚟到，但係都好體諒，但係唔係所有歌迷都係我嘅歌迷，所以會有唔同聲音。」講到當時有歌迷嗌退票可感到不開心？她說：「又冇唔開心，我都理解嘅，亦都希望佢哋都會理解我。其實點樣去做都唔會係最啱，已經將嗰個傷害性降到最低。」她又承諾康復後希望有機會以最好狀態會當地開騷。

祖兒又指每年一病，令到她意識到要多關心自己的身體，現在除了《聲》也暫時不接新工作，又透露為失聲有流淚，感到相當無奈，中醫、西醫、又專程到南京針灸，已經看了不少醫生。此外，祖兒日前回港失住聲為蔡卓妍預祝生日，也考慮稍後到英國找在當地舉行巡唱的Twins，但要看到時的身體狀況。