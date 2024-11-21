胡定欣宣布脫單後公開露面　被爆男友叫「洪七公」

無綫台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》今晚（21日）在元朗宣傳，全體演員總動員出席，包括黎耀祥、胡定欣、蕭正楠、陳曉華、羅天宇、陳楨怡和海俊傑等，邊食邊睇住電視直播，並預告明天（22日）將播出兩小時大結局。

胡定欣表示今晚是最後一次宣傳，時間過得好快到不捨，黎耀祥就表示可以同觀眾一齊睇劇集，認為是圓滿結局。定欣日前露口風脫單成功，問是否可以恭喜她有拖拍？定欣承認：「係嘅，自己一路好低調處理感情事，都想同大家分享。（拍拖咁口密？)上天庇佑，班好姊妹都話我犀利，竟然冇人知。（帶過畀姊妹們見過未？）大家都見過，佢係圈外人。（姊妹對男友有乜評價？）唔知喎！冇特別評，總之替我開心。」

黎耀祥戲笑自己不是姊妹，所以未見過，定欣即說有機會都想帶男友與祥哥食飯見面，問到今年不再孤單有男友陪度聖誕？定欣表示向來節日不寂寞，可能外界覺得她單身，但其實並不孤單：「就好似角色七爺遇到相知相遇係唔容易，七爺都要排除萬難，呢件係開心事所以分享。」定欣沒有透露男友姓氏，黎耀祥搞笑叫大家想一個代號，定欣《巾幗》的角色叫「七爺」，有人提議男友叫「七公」，搞笑地變成「洪七公」。問何時可以帶男友公開露面？定欣甜笑表示：「應該⋯暫時唔會，只能話有拍拖，感情事留畀自己，總之我開心，感情穩定。（係咪好似劇中一樣Happy Ending好快求婚？）未咁快。」黎耀祥聞言講笑：「千祈唔好似劇中咁，我哋80歲先嚟求婚呀！大吉利是咩！」定欣也笑說：「大吉利是！」

黎耀祥認真讚定欣是一個開心樂觀的人，好懂得享受生活又獨立，覺得她值得找到理想伴侶，「好值得，佢又靚、有才華、有思想，又好有運動天分，呢啲女仔好難搵。」問是否想再續劇緣？他表示如果有機會再拍，希望掉轉性格，拍喜劇：「下集叫《巾幗梟雄之跳落懸崖》就真係好笑，係我跳落懸崖。（你唔係一年先拍一部劇？）為咗定欣，佢話拍我就拍，我出年仲有配額，配額嘅嘢可以搬嚟搬去嘅。」又建議合拍飲食節目也不錯。

蕭正楠（阿蕭）劇中一人分飾3角，觀眾以為他人格分裂，他卻不能劇透，而太太黃翠如懷孕初期亦未能披露，所以他笑言在公在私都有口難言好辛苦，現在終於可以講感到「好爽」，今次角色好悲慘，因為童年遭遇性格被扭曲，覺得七爺欠他好多，對於角色下場要死，他覺得是一個解脫，自言劇中死過又翻生，今次終極一死，笑言也想輪迴再翻生，有向監製提議可否最尾以另一角色出現，令觀眾有遐想。阿蕭表示看到監製的訪問對他好大鼓勵。

至於問陳曉華幾時可以宣布好消息？她突然宣布「我聽日就結婚喇！」原來是指劇中與羅天宇的角色結婚，又講笑劇中好多人來飲。她指看到蕭正楠宣布將會做爸爸嘅片好開心，問她可羨慕阿蕭現在可以暢所欲言？她表示不羨慕：「我都乜都講。」但再問她現在有冇拍拖，她即扯開話題講巾幗。巾幗播完後又接着她主演的《異空感應》，阿蕭也忍不住吐句：「多產女星」。她表示好緊張：「巾幗收視一定唔擔心，異空感應就會緊張，會諗有乜辦法令人睇，要盡力宣傳。」