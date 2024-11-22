【是日通勝】

農曆十月廿二

甲辰年 乙亥月 庚寅日

吉時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：上午9時至11時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：安葬、嫁娶、動土

忌：祭祀、祈福、取魚

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：35、04、42

幸運顏色：紅色、橙色

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：迎來倒霉一天，頭頭碰着黑，信心受打擊！

金牛座：碰到棘手問題，謀事阻力大，勿自亂陣腳。

雙子座：戀愛運上升，出門前好好裝扮可吸引異性。

巨蟹座：得到好運氣加持，宜抓住時機為理想奮鬥。

獅子座：應酬社交不絕，注意言行，有助提升人氣。

處女座：人緣佳不是必然，趁運勢強，要多做好事。

天秤座：感情關係需用心經營，忙碌不是卸責藉口。

天蠍座：冷戰傷感情，已婚者不可讓溝通問題惡化。

人馬座：各方面運勢皆下跌，保持低調可避免惹禍。

山羊座：財運差，投資要保持理性，切忌意氣用事。

水瓶座：做任何決定都要三思，才可避開破財危機。

雙魚座：施比受更有福，宜趁順境幫助有需要的人。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）狗 事業旺

（跌）猴 健康差

鼠：投資有方向，但要提防貪勝不知輸。

牛：精神不錯，困惑已久的事終於想通了。

虎：容易受外界干擾，工作出現退步迹象。

兔：身邊人樂意聽你傾訴，要懂得感恩啊！

龍：健康一般，易上火，飲食搭配要改變。

蛇：勉強無好處，對工作維持平常心就對了。

馬：自信心變強，具備接受新挑戰的勇氣。

羊：不會亂花錢，處理投資問題亦很小心。

猴：是日沖煞，健康運欠佳，財運受拖累。

雞：人緣差，易因遇人不淑蒙受經濟損失。

狗：事業財運俱佳，付出愈多，收入愈多。

豬：小人當道，很多事只能依靠自己解決。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

十二生肖運程：龍

生肖屬龍的朋友於蛇年的運程雖然一般般而已，但可依靠天喜這粒姻緣喜慶星，在愛情路上，走出一片天。至於其他的運程只是一般般而已，看似蛇年的發展停滯不前，但又不是壞事。

陌越凶星，越過田園阡陌，千篇一律的田園阡陌，令人彷彿置身於陌生環境之中，千頭萬緒的腦袋不知從那處做起。這就是一時的迷茫失憶，令人失去焦點，憂慮的開始，先提醒自己，按部就班，緩急輕重，這八個字，自然找到解決方法。

天煞凶星，是為三煞其一，家中窗外，若向着東南、正東、東北，大忌動土。如見動土，是為三煞之凶，需要窗簾遮蔽。三煞雖凶，但需動土來引發，如沒有動土，不凶。

寡宿凶星，困在家而孤獨之意，香港是全世界工時最長的地區之一，有時間可以宅在家，可以作吉星論。但病符凶星，宅在家休息是正常，如孤寡一個人，沒有人照顧，寡宿病符，就變得可怕，陌越的迷失，好易令人鑽牛角尖。身處人多的地方與交通工具上，佩戴口罩，保護自己，免受病患。

天喜吉星，對於屬龍的朋友是及時雨，添丁嫁娶利桃花，不用多說，脫單會令人不再孤寡寂寞，不會迷失，屬龍的吉祥之處。