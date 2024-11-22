楊紫瓊開金口　歌舞片《魔法壞女巫》顛覆《綠野仙蹤》

由《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians）導演朱浩偉執導的新歌舞片《魔法壞女巫》（Wicked），改編自2003年首演的同名人氣百老匯歌舞劇， 故事改編自1995年同名小說，顛覆經典名著《綠野仙蹤》（The Wonderful Wizard of Oz），講述桃樂絲四人組踏上旅程前，壞女巫艾爾法巴與好女巫葛琳達年少時於魔法學校相識的經過。艾爾法巴因為綠皮膚受盡歧視，但她與被寵壞的大小姐葛琳達被安排成為室友，個性南轅北轍的她們卻發展出一段奇妙的友誼。

好女巫葛琳達由美國天后Ariana Grande飾演、壞女巫艾爾法巴由英國女歌手Cynthia Erivo飾演、曾與導演於《我的超豪男友》合作的楊紫瓊飾演魔法學校院長、美國男星謝夫高拔林（Jeff Goldblum）則飾演奧茲國大巫師。由於製作方不希望刪減歌舞場面與重要劇情，決定將電影分成上下兩部份，第二部將於明年11月上映。

楊紫瓊起初擔心要在片中唱歌，猶疑應否參演，但導演找來Ariana與Cynthia從視訊會議請求她加入劇組，她才應承。其實楊紫瓊也不是首次開金口唱歌，她於1993年曾為主演的功夫片《新流星蝴蝶劍》獻唱主題曲《在我心中有個夢》/《愛似流星》，MV還請來梁家輝擔任男主角。