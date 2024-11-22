100倍血管暢通　遠離血管危機

【特約報道】隨着秋冬轉季，天冷容易導致血管收縮，血管廢物更會加劇影響血流，一不小心就會觸發「血管不暢」危機！要保持血管暢通，您需要【日本．血管通】增量版EX。

2大「通血管」專利成分

效果顯著

1. 專利納豆激酶—極速暢通

新一代【日本．血管通】增量版EX，專利納豆激酶增量20%，採用專利低溫技術，在5種納豆酵素中，提煉出對溶解血管廢物最有效的「納豆桿菌勝肽酵素F」。其功效比一般納豆素高100倍，能高效溶解血管廢物，降低血液黏度使血管回復暢通，令血指數回復正常，最重要是已去除納豆中大部分的維他命 K，不會對抗凝血藥物有影響，讓您食得安心。

2. 專利米糠發酵精華—降脂降醇

配合專利米糠酵素CELABIO-F，有效維持心腦血管暢通、提升降脂降醇效果，遠離突發性心血管危機！

科研實證

10分鐘 溶解血管廢物

實驗證明，在含有人工血管沉積物的生理鹽水中，加入【日本．血管通】增量版EX的專利成分「納豆激酶」。結果顯示，10分鐘後血管沉積物即開始溶解，1小時後更大部份已被溶解。【日本．血管通】增量版EX，絕對是新一代血管暢通の救星。

【日本‧血管通】增量版EX

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