虞書欣影封面賣過千萬本成女星之首　丁禹兮自淘腰包冧女神

內地95後小花虞書欣及小生丁禹兮主演劇集《永夜星河》口碑收視爆紅，虞書欣更係人氣登頂，近日佢更被發現成為內地五大雜誌銷售額排行榜Top1，女星雜誌銷售額亦登頂Top 1，不僅成為「95小花」首位，且係唯一一位登上五大女刊時尚閉年刊，銷量更已突破1,160萬人民幣（下同，約1,245萬港元），虞書欣超高人氣有目共睹。

「#虞書欣登頂內娛女星雜誌銷售第一#」成為熱搜話題，當中就見到虞書欣首本「五大刊」上線7個半小時就成為內娛女明星雜誌銷售第一，破埋該雜誌銷售紀錄。當中《永》導演王一栩就被爆出買咗3,000本虞書欣封面雜誌，成為劇組課金之最；男主角丁禹兮就被爆買咗1,218本虞書欣封面雜誌，個數字更係虞書欣嘅生日日期，非常有心，令一眾二人嘅CP粉高呼幸福；劇中女二、虞書欣好姊妹祝緒丹亦買咗520本虞書欣封面雜誌，令人大嘆劇組氛圍好，演員之間全是真感情。不過最令人驚訝係，有虞書欣粉絲一個人就已經包辦130萬（約139萬港元）嘅銷售數，為女神嘅銷售成績出一分力。

同時，有指永夜星河團綜《閃耀的恆星》將於今日開播，不過未播已被網友推到上熱搜，睇嚟劇集即使播完，熱度依然唔散，人氣真係不得了。