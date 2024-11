英國搖滾巨星洛史釗活(Rod Stewart)下年1月將迎來80歲大壽,而他前日(20日)於社交網站正式宣布往後不會再舉行大型世界巡迴演唱會。

洛透露下年於歐洲及北美舉行的巡唱將會是最後一次大型巡唱,不過他強調不會「退休」。並指自己狀態好弗:「我熱愛我所做的事,也做我所愛的事。我身體健康,頭髮濃密,在79歲的高齡還能在18 秒內跑完100米。」他亦指自己想於2026年舉行多一些較細規模與觀眾近距離的演唱會翻唱別人的歌曲。

今年3月原本洛史釗活來港舉行名為《Live in Concert, One Last Time》(現場演唱會,最後一次)的「告別騷」,但最終於2月宣布取消,令忠實港迷大為失望!