王寶強涉詐欺風波獲力撐　製片人公開過數截圖證清白

內地影星王寶強近日被一家公司負責人舉報涉嫌欺詐，稱為電影《八角籠中》投入大量人力及物力，總計約數百萬人民幣，本身稱該公司曾被承諾會取得《八》片票房分成嘅百分之五，約1.1億人民幣（下同，約1.183億港元），但王寶強就冇畀過任何回報，事件引發熱議。雖然王寶強指自己被舉報涉嫌詐欺會靜待法律結果，不過《八角籠中》製片人劉勇尋晚（21日）發長文力撐王寶強，反斥自稱受騙嘅公司偷錄錄音斷章取義、再三污衊抹黑，係索求無度，貪得無厭！

劉勇稱電影同該公司嘅授權合約「白紙黑字簽得清清楚楚」，表示已按對方要求均支付完畢，更晒出大批過數截圖，以證真偽。佢又透露王寶強喺該公司負責人生病要放棄治療時，親自飛到成都探望，仲支付30萬（約32萬港元）醫療費用，同時亦公開支付截圖；而王寶強喺電影上映後參加格鬥公益慈善賽，已募捐30萬（約32萬港元）畀該公司。

對於王寶強被指虛假慈善，劉勇續稱劇組每年按時畀《八角籠中》仲喺山區返學嘅小朋友生活費，仲公開家長感謝信息，以及近兩年嘅轉帳記錄，為王寶強推翻不實爭議。於截稿前，王寶強剛未有再對事件回應。