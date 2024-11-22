吳家忻唔靠有米男友金錢支持　否認私下接Job：舊公司都知

藝人吳家忻（kayan9896）昨晚（21日）出席聖誕亮燈活動，她透露聖誕期間排滿工作，除了預備下年的新歌外，亦要為即將上映的電影宣傳，若有空檔更希望能到泰國欣賞音樂會，問她沒有預跟男友一起過聖誕？她笑指當然有，但未想好如何慶祝，問她希望男友送甚麼聖誕禮物？她表示最重要是心思，亦透露男友不時會送她心意卡，至於自己預備了甚麼聖誕禮物給男友則要保持神秘。

提到她早前被指私下接Job，導致跟老闆游學修鬧不和而離開其開設的短片頻道，她表示跟對方公司已完了合作關係：「好多謝佢哋嘅愛戴同栽培，自己想專注音樂同演戲，依家有自己嘅新團隊同班底。」問道是否因私下接Job導致決裂而離開？她強調並沒有私人接Job：「佢哋都知㗎！（公司有錢收？）有㗎！我哋大家嘅合作係好公道，唔會存在私下接Job、冇分錢。」

她表示上月已正式離開，現時已自設工作室，不過笑指投資數目是商業機密不便透露：「Home Office所以唔需要點使錢，主要使錢喺造歌、拍MV。（男友打本？）我哋呢啲獨立自主新世代女性，唔需要佢金錢支持，哈哈！精神上支持。」現身為老闆的她，坦言要面對很多決策，當給自己一個挑戰。問到會否跟舊公司合作？她説：「希望都會有，離開唔代表完全唔合作，睇有冇機會。」提到有網民指她離開因擔心跟前男友Locker合作而尷尬？她坦言沒關係，純粹是自己想專注音樂，亦表示跟舊公司是和平分手，現時關係友好。