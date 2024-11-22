香港人愛吃，總常大魚大肉，但偶然都想來點健康飲食調整一下，有餐廳和品牌為大家度身訂造餐單，由早餐、小菜和甜品一應俱全，想吃得豐富養生，隨時都得。

滋養山藥

想吃得健康，食材要慎選。酒店集團旗下酒店的中菜廳推出「滋養有道 健味之旅」養生膳食系列，以冬季時令而健脾的山藥和根類蔬菜入饌，打造補身菜式。鱈魚山藥金魚餃以山藥蓉配銀鱈魚粒，幼滑清鮮。其他點心有蝦馬脾燒賣、松茸山藥鮮蝦特色春卷等，冷盤有沙棘方山藥、黃金山藥棒，湯品是燉山藥栗子桂雪耳螺頭湯或金瑤香菇山藥羹等，主菜有山藥雙冬羊腩煲、生扣六頭鮑魚燜山藥伴蟹黃、焗黃金海膽龍蝦帶子炒椰菜花飯和沙田紫山藥雞粥等，最後以桃膠杏汁蛋白燜貝貝瓜作結，感覺剛好。

軟餐護食

對於有咀嚼或吞嚥困難的老友記來講，想食餐安樂茶飯都唔易。中環老字號中菜廳早前推出「照護食」計劃，按國際吞嚥障礙飲食標準設計多款原汁原味的特別小菜餐單。選用西澳帶子製作的帶子大良炒鮮奶，加鮮奶製作，鮮甜味香。頭蒜涼瓜牛冧肉，食材切得更精細，甘香易入口。其他還有鹹蛋馬蹄蒸肉餅、懷舊巧手釀蟹蓋、正宗炭燒燒鵝脾、生曬瑤柱乾燒賣、晶瑩筍尖鮮蝦餃和懷舊香滑芝麻糕，讓客人吃得開懷。

素食焗批

吃甜品，都可以健康啲。本地純素烘焙店今季推出限定焗批，純素蘋果批選用澳洲和美國蘋果製作，酸甜有致，散發清新果香。生酮核桃批的餡料滿是核桃碎，口感十足。焗批特別以烤盤包裝，只要放入焗爐中翻熱便可開吃，夠晒方便。另外，店子和新加坡燕麥奶品牌合作，於現時至12月7推出提拉米蘇系列甜點及飲品，供應提拉米蘇蛋糕、杯子蛋糕、朱古力和拿鐵等，選擇就更多。

快閃燕麥花園

坊間有不同的植物奶，用來沖泡飲品或入饌都好方便。新加坡健康燕麥奶品牌於即日至12月2日在尖沙咀舉行快閃店。店內以夢幻化園作主題，有多個打卡位和品牌系列產品，包括即飲燕麥奶糸列、即溶燕麥奶系列和新出的即沖咖啡燕麥奶粉系列，場內會有不同的限定套餐以供選擇，更會附送限量的保溫瓶、杯子或環保袋。