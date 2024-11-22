張艾嘉臨時缺席《金馬獎》午宴　急返港探望受傷母親

曾3度奪得台灣金馬影后的張艾嘉今年憑電影《女兒的女兒》角逐金馬獎最佳女主角，原定今（22）日會出席金馬午宴並接受媒體訪問，但卻臨時取消，據知，缺席原因是張艾嘉97歲的母親在香港不慎跌倒，因此，張艾嘉急飛回港探望，至於能否亮相明日舉行的頒獎禮，仍是未知之數。

另外，日前張艾嘉曾接受台灣媒體訪問，談到今次為電影《女兒的女兒》擔任監製及女主角，全因侯孝賢導演的一個電話，令她願意接受挑戰，而當中曾經歷了6年籌備與疫情波折，幸電影最終都能上映，而拍攝過程中，由於跟劇組默契十足，令她欣慰笑言：「非常順利，幾乎每天都可以提早收工。」

張艾嘉在影壇獲獎無數，她亦視電影為終生職業，不僅從未想過退休，還感謝現在仍有機會去演繹很多不同的角色；同時，她亦勉勵年輕一代，要在工作中時刻保持好奇心，以及對工作的熱情，只要不斷探索，便能體會箇中意義，會超越金錢上的滿足。

今於台灣舉行之金馬獎入圍午宴，率先頒發本屆金馬獎觀眾票選獎最佳影片，由電影《漂亮朋友》奪下，而國際影評人費比西獎則由《空房間裡的女人》獲得。今年「金馬獎觀眾票選最佳影片」活動於花蓮、新竹、台南三地同時舉辦，總共徵選了483位觀眾，完整觀賞完五部入圍最佳劇情片《從今以後》、《鬼才之道》、《默視錄》、《一部未完成的電影》、《漂亮朋友》後，才能投票選出心目中的最佳影片，結果由耿軍導演的《漂亮朋友》勝出。

「國際影評人費比西獎」起源於1930年正式成立的國際影評人協會，以推廣電影藝術為使命，鼓勵了無數傑出的電影，也建立起它的權威性。它在金馬獎以鼓勵年輕、傑出的華語電影新銳為目標。本屆入選影片包括《空房間裡的女人》、《春行》、《莎莉》、《三個羯子》、《白衣蒼狗》、《蟲》、《武替道》共8部。評審由日本影評人與獨立策展人槻舘南菜子、西班牙影評人伊娃佩德羅、電影與藝術評論人徐明瀚擔任，3人選出的得主為邱陽執導的《空房間裡的女人》（Some Rain Must Fall）。評審認為，《空房間裡的女人》塑造了在既有亞洲女性形象之外的可能，呈現女性於各種惡劣形勢下的自覺與決斷，是一部非常優秀的電影。