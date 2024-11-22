Tyson Yoshi自爆婚期　明年7月開完騷即飛歐洲完婚

Tyson Yoshi今日出席聖誕啟動禮，即場在牆上示範電子塗鴉藝術，剛於澳洲完成兩場演唱會回港，每場騷都有飛身落台由觀眾接住的指定動作，他解釋在香港難於做到，不擔心有危險，他表示每個舞台高度不同，每次他都會趁冇人的時候綵排跳台一次，所以會視乎情況而定，不會冒險令自己受傷。他滿意澳洲演出，現正準備明年7月在香港開個唱，這將會是他最後單身演唱會，完騷後立即飛外國結婚，Tyson未肯透露婚禮詳情，只表示婚禮在明年7月在歐洲舉行：「做完香港最尾場騷，放低支咪執行李就飛去結婚就最爽，結完婚可以放肆食嘢喇！所以係最後一個單身騷。（婚後老婆唔畀再收歌迷的胸圍？）照掟上嚟。（女友呷醋？）唔會結婚後先呷醋嘅。」他透露婚禮已籌備得七七八八 ，早前在香港已拍了pre wedding婚照，笑言婚照有着衫，沒有騷肌。

對於時隔兩年再在港開騷，原本未考慮邀請嘉賓，不過與Serrini和林家謙友好，若邀請他們做嘉賓也不錯：「我去佢哋嘅show就OK，但佢哋嚟我個show可能曲風方面要夾吓。」他指聖誕節計劃是休息，不想接工作，希望甚麼都不做：「有好多工作詢問緊，我糾結緊想唔做，但到時又驚會悶，所以我啲團隊都知道我脾性，唔會覆實客戶。（工作畀其他藝人取代？）咁就冇計，正大光明休息啦！其實我休息都係做番平日嘅嘢，健身同玩貓，希望有自己的me time，女友喺度都係me time。」