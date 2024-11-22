本日日本：《幽靈公主》全新服裝系列　女優出手配搭

天氣涼爽，最適宜戶外活動，吉卜力工作室經典動畫《幽靈公主》與戶外品牌Foxfire最近推出了聯名系列，包括多款適合日常與戶外穿搭的中性服飾與配件，功能與型格兼備。系列共推出男女通用的12款單品，由女性設計師主導設計，更特別聘請吉卜力作品的知名粉絲、女優太田唯為顧問，由她來決定出品的顏色及衣料。

其中最吸引的是「飛鳥防風外套」，完美重現《幽》中飛鳥穿着的標誌性外套，可拆式帽子設計易於穿搭。另一大亮點是「螢光巨人防風透氣羽絨外套」，使用優質透氣防風材質Windstopper製成，既能防禦小雨、雪天及寒風，亦能保持內部乾爽。外套以作品中的螢光巨人為靈感，以藍色為主色，內裏以原創迷彩圖案搭配，獨具風格。這件外套與「山獸神森林」主題斜孭袋和Tote Bag內籠均採用了專屬設計的「魚眼・魔法公主迷彩」，迷彩細節中融入了山獸神、莫娜、乙事主和羚角馬等角色的插畫，充滿心思。除了羽絨外套與背囊，聯名系列還推出了配有大型山獸神印花的背心，並以輕便溫暖的Polartec材料製造的抓毛外套。設計別致的「山獸神印花衞衣」則重現了動畫的經典場景，印花的植物細節加入了刺繡，展現出細膩工藝。配飾方面包括螢光巨人圖案的毛毛防風帽、冷帽、印上插畫的襪套及馬克杯等，很有收藏價值。豐富的戶外裝備和周邊讓粉絲們的冬日穿搭增添了滿滿的自然神話風情。