高海寧豪住成萬蚊晚套房　赤膊歎Spa鬆一鬆

無綫全新旅遊節目《Grand住去大阪》由C君、高海寧（高Ling）及陸浩明（6號）擔任主持，於明晚（23日）一集中，他帶大家Grand住遊京都，第一站到嵐山入住連續6年獲米芝蓮推介的頂級私人度假村，3位主持需乘坐屋形船方能抵達酒店，過程甚有儀式感；度假村由江戶時代水邊別墅改建而成，只有20多間房間，而他們入住的為價值190,000日圓（約9,688港幣）的套房，高Ling見到「高床軟枕」即興奮得跳上床試瞓，豈料一轉身遴迍碌落「坑」，盡顯傻氣一面！

之後，C君和6號撇甩高Ling進行「男士活動」，與藝伎零距離接觸，一嘗達官貴人生活。他們欣賞藝伎歌舞表演之餘，更體驗與藝伎玩遊戲，但C君和6號原來是遊戲黑仔王，連番落敗被罰飲酒；期間6號使出「搞爛Gag王」本色，連C君也忍不住形容他為「垃圾人」！

3人又品嘗富貴Omakase，高Ling面對心愛的大拖羅壽司爽性用手吃，醫飽肚之後，當然要去按摩鬆一鬆，他們去到知名奢華水療度假村品牌，分頭嘗試各種養生療程，當中高Ling體驗聽覺做主題的Spa房，享受經絡音叉療程。