下代iPhone史上最薄？

iPhone 16系列最近才推出，市場卻已熱傳下代iPhone 17的消息。據市場分析師指，Apple將要推出超薄版iPhone，並命名為iPhone 17 Air，機身厚度只有6mm，比歷史中最薄、只有6.9mm厚的iPhone 6還要纖薄許多。至所以能這麼薄，全賴屏幕改用了TDDI技術，把觸控與顯示晶片集成為一，從而大幅減少顯示元件的厚度。

機身薄了，部分硬件配置難免犠牲，有傳新機只有一個4,800萬像素主鏡頭，動態島的尺寸進一步縮小，也有可能改用更細的電池令續航力下降。當然，始終是新機，性能沒理由不升反降，有指將升級使用第三代3nm製程A19晶片，搭載8GB RAM，提升效能的同時控制發熱量。

同場加映︰硬淨新貴

Honor最近推出全新中檔手機X9c，最大賣點是「硬淨」，內置新一代防摔屏幕，能抵禦高達2米跌落，並採用了超強化玻璃和貝茲曲線設計，堅硬度較上代提升166%，也令它獲得瑞士SGS全機五星綜合可靠度認證，即使跌落在堅硬材質上，外殼依然無損。另外它配備超密封3層防水結構，通過IP65M抗水防塵認證，不僅能抵抗濺水，更能在25cm深的水中浸泡5分鐘後仍能運作如常。其他規格包括6.78吋120Hz AMOLED屏幕、1.08億像素超感光鏡頭、S6 Gen 1處理器等，其6,600mAh青海湖電池更擁有目前市場上最大的電池容量。