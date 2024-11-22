IVE晒腿撐《MAMA》日本場　Rose唱《APT.》熱爆

為紀念韓國《MAMA音樂頒獎禮》25周年，今年頒獎禮首進軍美國，分別於美國及日本展開3場演出，今日（22日）上午率先在美國杜比劇場舉辦首場，再於下午及明日（23日）移師大阪京瓷巨蛋進行另外兩場公演。

今日《MAMA》日本場由女神張元英所屬的女團IVE、女歌手李泳知，以及勁爆女團BLACK PINK成員Rose接棒撐場，男團則有TXT、TREASURE、ENHYPEN及BOYNEXTDOOR。IVE身穿白色短裙晒腿行紅地氈，狂飄仙氣，6女更先拔頭籌，贏得「全球最佳表演獎」。

頒獎嘉賓方面，除了有今年爆紅的韓劇《背著善宰跑》男星邊佑錫，還有身穿大露背裝的韓劇《Penthouse》女星李智雅。安宰賢與徐仁國之前合作男歌手K.Will的歌曲MV，大玩「基」情而人氣反彈，兩人合體頒獎，大受歡迎。

IVE與人氣組合aespa及ZEROBASEONE等同獲粉絲票選的「Fans'Choice獎」，IVE成員換上紅色短裙上台領獎，並以日文答謝粉絲。男團TREASURE膺「最喜愛男子組合」；新紮女團MEOVV則獲得「最喜愛新人獎」。至於Rose與Bruno Mars憑洗腦神曲《APT.》獲頒「Global Sensation獎」，之後更即場表演該曲，令全場氣氛High爆。