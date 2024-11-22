關繼威時隔40年重返金馬獎　回憶遇周潤發往事

台灣電影盛事金馬獎將於明天（23日）舉行，邀得橫掃奧斯卡最佳影片等7項大獎的《奇異女俠玩救宇宙》製片人王慶、導演兼編劇關家永以及囊括奧斯卡、金球獎等逾70座最佳男配角的關繼威擔任頒獎嘉賓，並在「金馬電影大師課」分享他們的秘辛。

今日（22日）三人出席金馬媒體記者會，關繼威表示因為自己曾在台灣拍過戲，所以今次倍感親切，更開心分享40年前他參與金馬獎頒獎典禮的經歷：「1985年我很小很小，我媽陪着我，第一次參加大型典禮很開心，還遇到大家的偶像周潤發，非常開心地跟他講話，他人很好，笑容燦爛，說有看過演的電影。這次金馬獎再度邀請我，我也等不及看到所有入圍者，還有跟老朋友們打招呼。」

王慶則表示接到金馬執委會的邀請後，將消息告訴母親，她的反應竟比當年聽到參加奧斯卡還興奮，甚至用中文說：「哇！恭喜你！」。關家永也表示自己的媽媽來自台北，小時候就來過台灣幾次，一直期待可以參加金馬獎，這次他也帶着5歲兒子來台北。關繼威並補充謂《奇異女俠玩救宇宙》是「獻給台灣父母的情歌」，不僅片中包含許多台灣元素，他們三人也希望有一天能把作品帶到台灣，現在真的來了，非常感人。