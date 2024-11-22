成人女主播　淫相大揭秘

喺鏡頭前姣到出汁嘅成人女主播，回到現實生活係咪一樣咁荒淫？咁有幻想空間嘅題材，四仔片廠又點會唔借題發揮呢？想知多啲呢班網紅嘅隱私同秘密，千祈咪錯過！

專吼神兵

火辣女網紅肉搏大隻神兵男，場面有幾激，可想而知，呢套由Crave Media出品嘅《Little Girls Love Big Dicks #12》，就有辦你睇！影片搵嚟Natalia Queen、Emma Starletto、Isabella Nice同Riley Star呢4位新進脫星化身成人女主播，外表斯斯文文，卻淫在骨子裏，專靠喺鏡頭前約戰神兵男而上位。何解對神兵一族情有獨鍾？當然係為咗自肥啦！呢幾位網紅坦言，只有兵器巨大嘅男士先可以餵飽佢哋，淨係聽吓嗰啲極度誘人嘅叫床聲，就知激戰過程係幾咁高潮迭起。

請勿打擾

做緊網上直播畀人打擾，正常人都會嬲嬲豬，更何況係拍緊成人內容嗰陣，慾火中燒，難怪一班成人女主播會有咁大反應啦！由MOFOS製作嘅《Dont Break Me #51》，講述4位巨乳脫星Danielle Renae、Kona Jade、Vanessa Marie同Venus Vixen靠做成人主播搵食，並以自娛演出而聞名，但人氣升到某個位，谷極都唔上，心情自然煩躁……某日喺進行直播期間，突然有個不速之客推門打擾，佢哋嬲爆之餘，未熄攝影機已將對方強制剝光豬兼霸王硬上弓，令整個發洩行為通晒天，但勢估唔到錯有錯着，得到大量粉絲讚好，實在出乎意料之外。

公器私用

有冇聽過「約會系網紅」？聽講呢類成人網紅會隨機搵對象嚟曳曳，但有唔少人都質疑過程做假，唔知四仔片廠Bellesa Films係咪想幫呢班人平反，竟然拍咗套《Blind Dates #12》出嚟，仲搵嚟Lexi Lore、Destiny Cruz、Vanessa Sky等多位成人網紅兼脫星參演，佢哋喺導演Jacky St. James嘅安排下，喺網上肆意勾搭陌生男士，只要啱Key就約出嚟曳曳……喺多次約會失敗後，各人終於搵到心儀男士，齊齊享受雲雨情。導演話，成個拍攝過程講求一個字「真」！唔止內容夠真實，連脫星嘅床上反應亦係真情流露，至於有幾真，就留番畀四仔迷自行評價喇！

碟評

好多網民都對成人女主播充滿幻想，若然你都係一分子，今日介紹嘅3套四仔就啱晒你！鍾意睇激情場面，《Little Girls Love Big Dicks #12》係不二之選！另一套《Dont Break Me #51》亦都好火爆，成班脫星既洩慾又洩濆，失控狀態唔講得笑。至於《Blind Dates #12》標榜求真精神，可謂新鮮感十足！