星級煮意︱麥詩敏大讚老公似韓星Rain　透露曾遇狂粉接收工

大家好，歡迎收看這星期的《星級煮意》Chill級版，這次就有請前新聞主播麥詩敏到來，而她為大家帶來的菜式就是流心芝士肉餅。這一道菜看似複雜，但其實相當簡單，材料更是簡單的只有豬肉、芝士和食油。

於下廚期間，麥詩敏表示自己從小就喜歡韓星Rain，那時流行看韓劇《浪漫滿屋》，覺得對方的小眼睛既可愛又有型，她又笑說老公似Rain，因為同樣是小眼睛，不過就要督促老公健身。她就透露與老公早在大學時期認識，拍拖至今年結婚已有10年，她指10年的相處的確是一段長時間，直言他與老公於這段時間曾有過不少的爭執。她又表示每次爭執過後，與老公之間的感情都會升溫，彼此更了解對方，所以她會視作這種溝通方式為樂趣。

另外她早前就與老公飛到歐洲度蜜月，笑說每天都到了不同的景點觀光遊覽，走了不少的路，所以暫時在「造人」方面尚未作任何打算，又表示在香港生小孩示不是一件簡單的事，對於這方面要想的很清楚，又指即使決定生小孩，最多也只會生1至2個。

她又提到曾有一次工作回家，在家附近下車時遇見狂粉，期間該名狂粉不停的嘗試與詩敏對話，詩敏直言當時被這突如其來的騷擾而嚇倒，所以只是簡單回應幾句作罷，便急急腳離開。過了一段時間，她在地鐵站再次遇上該名狂粉，而這次他更尾隨詩敏。當時心裏害怕的詩敏就立即致電父親，最後父親的出現似乎嚇跑了該名狂粉。